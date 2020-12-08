Німеччина внесла мільйон євро до Плану дій Ради Європи для України

Німеччина виділяє мільйон євро на підтримку Плану дій Ради Європи для України.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Посольство ФРН у Києві.

За інформацією диппредставництва, 7 грудня постійний представник ФРН при Раді Європи посол Рольф Мафаель і заступник генсека Ради Європи Ґабріелла Баттані-Драґоні підписали договір, за яким Німеччина другий раз поспіль робить такий значний внесок у реалізацію Плану дій Ради Європи для України.

«На посту голови Комітету міністрів Ради Європи Німеччина підтримує зусилля України на шляху реформ. Щоб продемонструвати нашу підтримку, ми, як минулого року, зробили важливий фінансовий внесок у План дій Ради Європи для України», - заявила посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анка Фельдгузен.

У 2019 році Берлін також надав 1 млн євро на підтримку Плану, що стало найбільшим внеском, який Німеччина коли-небудь робила у подібні плани дій Ради Європи в інших країнах.

Нинішнє затвердження подальшої підтримки відбулося через декілька тижнів після переходу до країни головування в Комітеті міністрів Ради Європи. До кінця строку свого головування наприкінці травня 2021 року Німеччина планує працювати над такими темами як підсилення прав людини й верховенства права; формування стандартів прав людини у сфері штучного інтелекту; поводження з дискримінаційними висловлюваннями; захист меншин і молоді тощо.

Нагадаємо: «План дій Ради Європи для України 2018-2022 рр.» – це спільна ініціатива Ради Європи й українських органів влади, спрямована на супроводження України в її зусиллях щодо зміни законодавства, інституцій і практичної діяльності відповідно до європейських стандартів у сфері прав людини, верховенства права й демократії та на підтримку країни у виконанні своїх зобов’язань як держави-члена Ради Європи.