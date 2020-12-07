Україні необхідно якнайшвидше надати План дій щодо членства в НАТО – експерти

Учасники Львівського безпекового форуму закликали лідерів НАТО, Євросоюзу, США та країн Чорного моря у найкоротші терміни надати Україні та Грузії чіткий план щодо членства в Північноатлантичному альянсі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у резолюції Львівського безпекового форуму.

«Міжнародне експертне співтовариство Львівського безпекового форуму закликає лідерів країн Чорного моря, НАТО, Європейського Союзу та США надати Україні та Грузії в найкоротші терміни чіткий та реалістичний План дій щодо членства в НАТО відповідно до рішення, прийнятого на Бухарестському саміті в 2008 році», - йдеться в документі, оприлюдненому напередодні.

Учасники форуму також закликали збільшити військову присутність НАТО та США у союзних країнах та державах-партнерах регіону, здійснювати постійну ротацію американських, німецьких та інших союзних військових суден в українських портах на Чорному та Азовському морях.

Крім того, у документі міститься заклик розслідувати російські військові злочини у світі в міжнародних судах для забезпечення справедливості та покарання за агресію; заборонити в’їзд будь-якого судна, що виходить з чорноморських портів на окупованих Російською Федерацією територіях, в всі європейські та західні порти у світі.

У документі вказано, що через дії РФ, її неприховані амбіції захопити Чорне та Азовське моря, колонізувати країни регіону як військовими, так і невійськовими методами та повністю контролювати міжнародну торгівлю в регіоні, Чорне море стало регіоном зростаючої небезпеки.

На переконання експертів, окупація Криму, зростання військово-морського та протиповітряного потенціалу Росії, а також масштабні операції з витіснення сил у Чорному морі дозволили Росії встановити повний контроль над його північно-східною частиною та перетворити на стартовий майданчик для російських військових операцій у Сирії, Лівія та в усьому світі.

Як повідомляв Укрінформ, Львівський безпековий форум відбувався вже вчетверте за сприяння Трасту Чорного моря Німецького фонду Маршала, Відділу публічної дипломатії НАТО та Фонду Ганса Зайделя.

У зв’язку із пандемією коронавірусу Львівський безпековий форум 2020 проходив з 9 по 14 листопада у форматі експертного онлайн-марафону.

Нещодавно міністр оборони Андрій Таран заявив, що Україна розраховує у 2021 році отримати план дій щодо членства в НАТО та готова збільшити внески в операції НАТО і направити для роботи в структурах Альянсу додатковий персонал.