МЗС бачить Україну повноцінним членом НАТО у 2030 році

У Міністерстві закордонних справ бачать Україну повноцінним членом НАТО у десятирічній перспективі і вважають, що надання нашій країні Плану дій щодо членства стане потужним імпульсом для досягнення критеріїв членства.

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова у відеозверенні, коментуючи презентовану 3 грудня експертну доповідь «НАТО-2030: Об’єднані заради нової ери»

Вона відзначила залучення України до обговорення питань зміцнення політичного виміру Альянсу в рамках концепції НАТО-2030, а також підтвердження в доповіді відданості Альянсу політиці «відкритих дверей» з метою посилення Східного флангу НАТО і нарощування взаємодії зі східними партнерами, зокрема Україною та Грузією.

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«Україна налаштована оптимістично. В 2030 році ми бачимо себе повноцінним членом Альянсу», - зазначила Джапарова.

За її словами, у цьому контексті надання Україні Плану дій щодо членства стане новим потужним імпульсом для подальшого руху шляхом реформ та мобілізації зусиль з метою досягнення критеріїв членства.

Як повідомляв Укрінформ, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг впродовж 1-2 грудня прийняв міністерську зустріч країн-членів та партнерів Альянсу на рівні глав зовнішньополітичних відомств. В умовах пандемії зустріч відбулася в інтерактивному режимі.