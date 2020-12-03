Е-декларації: Рада запевнила послів G7, що шукає «антикорупційні» компроміси

Керівництво Верховної Ради і представники парламентських фракцій обговорили з послами країн G7 відновлення системи електронного декларування в Україні.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Апарату Верховної Ради.

"Керівництво Верховної Ради України та представники фракцій і груп Парламенту обговорили з послами країн G7 відновлення ефективної діяльності антикорупційних органів. Під час зустрічі було наголошено, що в парламенті є згода щодо необхідності якнайшвидше відновити ефективну діяльність антикорупційних органів та роботу системи е-декларування, зокрема повернення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації", - йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі зазначалося, що в парламенті створено робочу групу, яка працює над вирішенням трьох ключових питань: відновлення відповідальності за недостовірне декларування; створення дійсно ефективних механізмів роботи антикорупційних органів, а також збалансування умов діяльності органів влади, зокрема Конституційного Суду України.

"Під час зустрічі обговорили необхідність швидкого ухвалення відповідного рішення. Наразі іде робота над єдиним законопроектом, що об’єднає переваги документу, підготовленого парламентською робочою групою, та ініціативи Президента України. Пошук компромісного рішення допоможе якнайшвидше відновити систему е-декларування та мінімізує ризики оскарження узгоджених змін до антикорупційного законодавства в Конституційному Суді України", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 17 листопада заступник Голови Верховної Ради Олена Кондратюк підписала розпорядження про створення робочої групи з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та удосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи КСУ.

Робоча група 30 листопада зареєструвала законопроєкт щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації.

27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КСУ визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КСУ скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні ухвалене рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Окрім того, глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про відновлення довіри до конституційного судочинства" (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КСУ.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КСУ від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалене суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Головою ВР Дмитром Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 "Про відновлення дії окремих положень закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". Документ передбачає внесення змін до закону "Про запобігання корупції", якими пропонується відновити права НАЗК.

Також у парламенті 5 листопада зареєстровано законопроєкт №4319 "Про внесення змін до Закону України "Про Конституційний Суд України" (щодо порядку розгляду справ Конституційним Судом України)", у якому пропонується збільшити з 10 до 12-ти мінімально необхідну кількість голосів для ухвалення рішення Великою палатою КСУ. Крім того, автори також пропонують передбачити, що Регламент КСУ затверджується законом.

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Президент Володимир Зеленський 27 жовтня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №4434 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".