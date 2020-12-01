Через рішення КСУ закрили 103 справи про недостовірне декларування - САП

У зв'язку з визнанням неконституційності норми про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування вже закрито 103 кримінальні провадження.

Про це в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук повідомив в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", передає Укрінформ.

"Уже закрито 103 справи, залишилося буквально чотири. Вони не закриті через об'єктивні причини", - заявив Грищук.

За його словами, у двох справах іще триває ознайомлення з матеріалами, після чого епізоди за ст. 366-1 КК (недостовірне декларування) буде закрито. Ще в одній справі, як розповів в.о. керівника САП, не передано документи після визначення осудності, а ще за однією зупинено терміни розслідування через виконання міжнародного доручення.

Як відомо, кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації наразі не передбачено, лише - штраф.

Водночас у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації.

Як повідомляється на сайті парламенту, проєкт закону зареєстровано за номером 4441.

27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КСУ визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.