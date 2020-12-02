НАЗК досягло прогресу після перезавантаження — Єврокомісія

Європейська Комісія відзначає, що після перезавантаження у 2020 році Національного агенства з питань запобігання корупції України (НАЗК) у його роботі відбувся прогрес.

Як передає Укірнформ, про це йдеться в опублікованому на сайті ЄК щорічному звіті щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

«Після перезавантаження НАЗК досягло прогресу у своїй роботі. Для того, щоб система електронного декларування була ефективною, Агентство повинно забезпечувати перевірку щорічних декларацій про доходи та майно посадовців. НАЗК було надано доступ до всіх відповідних реєстрів та баз даних. До НАЗК надійшло понад 900 000 декларацій до кінця травня, коли був останній термін для подання декларації у 2020 році. Агентство знаходилось у процесі створення системи моніторингу фінансування політичних партій», — йдеться у звіті.

У Єврокомісії також зазначили, що можливості для подальшого розвитку НАЗК були поставлені під питання рішенням Конституційного суду України.

«Однак, 27 жовтня Конституційний суд України визнав положення антикорупційного законодавства в Україні, що стосуються системи електронного декларування посадовців та політиків, а також основних повноважень НАЗК, неконституційними. Після Рішення КСУ Кабінет Міністрів 29 жовтня видав розпорядження відновити деякі повноваження НАЗК», — підкреслили у Єврокомісії.

У публікації також відмітили розроблення НАЗК Антикорупційної стратегії, яку Верховна Рада України має розглянути в другому читанні.

«У червні НАЗК почало процес розроблення нової Антикорупційної стратегії для України на 2020–2024 роки, для реалізації якої надалі буде створено державну програму; ця стратегія була затверджена Кабінетом Міністрів у вересні та направлена на розгляд до парламенту», — вказується у звіті.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня 2020 року Конституційний суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, ця стаття встановлює відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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30 жовтня глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства», яким пропонується визнати, що рішення Конституційного суду від 27 жовтня 2020 року є "нікчемним" (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Крім того, передбачається, що повноваження складу КСУ, який діяв на момент прийняття ним згаданого рішення, припиняються з дня набрання чинності цим законом.