Голова Офісу Президента Андрій Єрмак назвав три кроки для виходу з конституційної кризи.

Про це він написав у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Команда Президента Володимира Зеленського вважає протидію корупції у нашій державі одним з найважливіших своїх завдань. Крім того, це не лише нагальний запит українського суспільства, а й складова європейського вектору розвитку України.

Втім, нещодавнє рішення Конституційного суду завдало значної шкоди антикорупційній інфраструктурі України і поставило під загрозу досягнення нашої країни на шляху євроінтеграції», - написав він.

За словами Єрмака, для виходу з конституційної кризи потрібно зробити три важливі кроки.

«Перший - відновлення кримінальної відповідальності за навмисне ненадання декларації чи надання неправдивих відомостей у деклараціях. На думку Володимира Зеленського, кримінальна відповідальність за це має бути достатньо суворою.

Другий - відновлення повноважень НАЗК щодо моніторингу електронного декларування та врегулювання питання декларацій суддів.

Третій - врегулювання питання утворення НАБУ та забезпечення гарантії діяльності його директора», - зазначив він.

Для виконання цих кроків усі органи влади мають діяти злагоджено та ефективно, підкреслив голова ОП.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КСУ визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент скликав термінове закрите засідання РНБО, на якому було ухвалене рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Окрім того, глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КСУ. Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КСУ від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалене суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

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2 листопада група народних депутатів кількох фракцій зареєструвала законопроєкт №4304 «Про відновлення дії окремих положень закону «Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу України». Документ передбачає внесення змін до закону «Про запобігання корупції», якими пропонується відновити права НАЗК.

Також у парламенті 5 листопада зареєстровано законопроєкт №4319 «Про внесення змін до Закону України «Про Конституційний Суд України» (щодо порядку розгляду справ Конституційним Судом України)», у якому пропонується збільшити з 10 до 12-ти мінімально необхідну кількість голосів для ухвалення рішення Великою палатою КСУ. Крім того, автори також пропонують передбачити, що Регламент КСУ затверджується законом.