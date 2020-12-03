Антикорупційний комітет Ради заслухає представників ОГП щодо розслідувань по Ситнику

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики на своєму засіданні прийняв рішення запросити на наступне засідання комітету представників Офісу Генпрокурора і заслухати інформацію про стан досудових розслідувань у кримінальних провадженнях стосовно в.о. директора Національного бюро України Артема Ситника.

Про це, передає Укрінформ, повідомили у Телеграмі народні депутати, члени антикорупційного комітету Антон Поляков (ДГ "За майбутнє") і Максим Бужанський (фракція "Слуга народу").

"На засіданні антикорупційного комітету розглянули депутатське звернення Максима Бужанського, яке я теж підтримав своїм підписом. Це звернення стосується інтерв'ю Татарова (заступник голови Офісу Президента - ред.) та його заяв щодо виконувача обов'язків директора НАБУ.... Прийняли рішення запросити на наступне засідання антикоркомітета представників Офісу Генпрокурора і заслухати інформацію про стан досудових розслідувань у кримінальних провадженнях щодо Ситника ", - повідомив Поляков.

"Упевнений, що інформація прокурорів зробить велике враження на колег з антикорупційного комітету і дасть їм можливість аргументовано оцінити діяльність пана Ситника і його відповідність критеріям до посту в.о. Директора НАБУ", - написав в Телеграмі Максим Бужанський.

Парламентарії також опублікували рішення комітету за підписом його голови Анастасії Радіної (фракція "Слуга народу"), в якому йдеться про те, що депутати заслухали і обговорили звернення народних депутатів Максима Бужанського, Дар'ї Володіної та інших щодо питання можливого подальшого виконання Артемом Ситником обов'язків директора НАБУ у зв'язку з розслідуванням стосовно нього ряду кримінальних проваджень.

"Керуючись статтями 4, 13 і 14 Закону "Про комітети Верховної Ради України "... Комітет вирішив запросити на наступне засідання Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики представників Офісу Генпрокурора для заслуховування інформації про стан досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо Ситника А. С, який виконує обов'язки Директора Національного антикорупційного бюро України ", - йдеться у рішенні комітету.

Як повідомлялося, Конституційний Суд 28 серпня 2020 року визнав неконституційним Указ Президента № 218/2015 «Про призначення А.С. Ситника Директором Національного антикорупційного бюро України». А рішенням від 16 вересня 2020 року № 11-р / 2020 Конституційний Суд визнав окремі положення Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» такими, які не відповідають Основному Закону, і зобов'язав Верховну Раду невідкладно привести положення законодавства у відповідність з цим рішенням.

Зараз закон про НАБУ передбачає, що парламент може прийняти рішення про відставку директора Бюро тільки при наявності певного переліку підстав, і таку пропозицію повинні внести до Ради не менш як третина народних депутатів.

У Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України « Про Національне антикорупційне бюро України », внесений Кабінетом Міністрів, який передбачає зміну процедури призначення і звільнення з посади директора НАБУ.

В НАБУ заявили, що Ситник залишається чинним директором, а рішення КСУ є політично мотивованим.