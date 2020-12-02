Голосів на підтримку законопроєкту про масову вакцинацію у Раді немає — депутат

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський прогнозує, що парламент не підтримає законопроєкт за реєстраційним номером 4142 про систему громадського здоров’я, що передбачає обов’язкову вакцинацію окремих категорій населення.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він заявив у коментарі журналістам після виходу із засідання фракції пропрезидентської політичної сили.

За словами нардепа, під час обговорення цього питання на засіданні фракції «Слуга народу» лише «30 відсотків парламентаріїв висловили готовність підтримати документ... Голосів немає».

Дубінський додав, що обговорювалися серед іншого й законопроєкт про СБУ (Проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про Службу безпеки України» щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України за реєстраційним номером 3196-д), а також питання про відповідальність за декларування недостовірної інформації чи неподання електронної декларації.

«Ми почули, що законопроєкт про СБУ потрібно погодити з послами G-7», - наголосив парламентарій.

Крім цього, на засіданні пропрезидентської фракції обговорили законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік. Голова комітету з питань фінансів податкової та митної політики Данило Гетьманцев прогнозує, що «бюджетної ночі» у парламенті не буде.

Як відомо, у ВР 22 вересня зареєстровано законопроєкт 4142 про систему громадського здоров’я. Він, зокрема, передбачає, що працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням також проти інших відповідних інфекційних хвороб коштом роботодавців. У разі відмови або ухилення від обов'язкових профілактичних щеплень ці працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт. При цьому перелік таких працівників не наводиться.

2 грудня біля парламенту відбулися мітинги прихильників та противників законопроєкту.

27 листопада до парламенту надійшов доопрацьований проєкт бюджету-2021. Його критикували, зокрема через недофінансування, на думку окремих депутатів, галузей охорони здоров’я, освіти. Спікер парламенту Дмитро Разумков прогнозує, що проєкт бюджету на 2021 рік буде ухвалено на позачерговому пленарному засіданні або на наступному пленарному тижні.

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