Разумков: Раді вистачає часу, щоб уникнути «новорічної бюджетної ночі»

Верховній Раді наразі вистачає часу, щоб ухвалити державний бюджет на 2021-й рік, не заходячи у так звану «новорічну бюджетну ніч».

Як передає кореспондент Укрінформу, на цьому наголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Станом на сьогодні часу нам вистачає для того, щоб бюджет був прийнятий і щоб не заходити в так звану новорічну бюджетну ніч", - сказав спікер.

Глава ВР зауважив, що проєкт держбюджету до другого читання був наданий Кабінетом Міністрів із затримкою на тиждень.

"Ви знаєте складність цього документу, не враховуючи навіть ті непрості умови, в яких сьогодні знаходиться держава, треба вивчити ретельно. Тому що це не просто якийсь закон, це фінансовий документ, по якому буде наступний рік жити наша держава. Тому в нас є 10 днів, і навіть якби ми могли зробити це швидше, це нереально, і нам треба час для того, щоб його, в тому числі доопрацювати. Я бачу достатньо конструктивну позицію всіх фракцій, вони працюють і в профільному комітеті, в інших комітетах. Я сподіваюся, що ті помилки, які ще ми бачимо в бюджеті, вони також будуть виправлені, але 10 днів збігає наступного тижня. Наступний тиждень непленарний", - зазначив Голова ВР.

Як повідомляв Укрінформ, 27 листопада законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2021 рік" до другого читання надійшов до Верховної Ради.

Кабінет Міністрів 26 листопада схвалив проєкт держбюджету-2021 до другого читання та направив його до Верховної Ради.

Верховна Рада 5 листопада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Державний бюджет України на 2021 рік. Проєктом бюджету, схваленим у першому читанні, передбачалося зростання ВВП на 4,6%, споживчу інфляцію на рівні 7,3%, співвідношення державного боргу до ВВП на рівні 64,6%. Дефіцит на рівні 6% ВВП чи 270,4 млрд грн. Середньорічний курс, за яким розраховується держбюджет-2021, становить 29,1 грн/дол.

Під час позачергового засідання уряду 26 листопада Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, презентуючи до другого читання у Верховній Раді проєкт державного бюджету на 2021 рік, сказав, що дефіцит держбюджету в затвердженому до другого читання Кабінетом Міністрів законопроєкті про Державний бюджет на 2021 рік знижено з 6% до 5,3%.