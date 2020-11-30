Разумков сказав, коли Рада може прийняти бюджет-2021

Верховна рада може наприкінці наступного тижня прийняти державний бюджет на 2021 рік, для чого депутатам потрібно буде зібратися на позачергове засідання.

Про це заявив глава Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає Укрінформ.

"Я почув чітку позицію від всіх депутатських фракцій та груп, що якщо буде згода голосувати, що якщо ми будемо бачити розуміння, що державний бюджет на 2021 рік може бути прийнятий на наступному тижні (це десь середа чи четвер), то парламент буде готовий зібратися на позачергове засідання", - розповів Разумков, додавши, що наразі триває робота у комітетах.

В іншому випадку держбюджет можуть розглянути наступного пленарного тижня, додав він.

"Станом на сьогодні часу нам вистачає для того, щоб бюджет був прийнятий і щоб не заходити в так звану бюджетну новорічну ніч", - наголосив Разумков.

Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що Верховна Рада планує розглянути проєкт державного бюджету на 2021 рік на позачерговому засіданні наступного тижня.