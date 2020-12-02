Брехня в деклараціях: комітет ВР відклав розгляд законопроєкту до завтра

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності відклав розгляд законопроєкту щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації до 3 грудня.

Таке рішення члени комітету ухвалили на засіданні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я бачу, що з усіх виступаючих сьогодні не було жодного виступу щодо підтримки даної версії законопроєкту. Тому, зважаючи на те, що цю ідею обговорювали двічі представники фракцій, ми зобов'язані сьогодні винести це питання, щоб ми його і проголосували комітетом. Проте я також бачу, що немає у нас сенсу зараз проводити голосування з цього питання. Я пропоную тоді дійсно на завтра перенести цю дискусію, тільки з одного питання", - сказав голова комітету Денис Монастирський.

Зрештою, члени комітету вирішили розглянути це питання на засіданні комітету 3 грудня о 12:00.

Порядок денний засідання комітету 2 грудня передбачав розгляд законопроєкту щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації, який був напрацьований на базі відповідних законопроєктів Президента та робочої групи з урегулювання конституційної кризи. Проте під час обговорення члени комітету не дійшли згоди щодо пропонованих положень законопроєкту.

Як повідомляв Укрінформ, 17 листопада заступник Голови Верховної Ради Олена Кондратюк підписала розпорядження про створення робочої групи з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та удосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи КСУ. Створити таку робочу групу запропонував Голова ВР Дмитро Разумков.

Члени робочої групи до 1 грудня мали підготувати для розгляду узгоджені законопроєкти для врегулювання конституційної кризи.

Робоча група 30 листопада зареєструвала законопроєкт щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації.

27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КСУ визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні ухвалене рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Окрім того, 30 жовтня глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства», яким пропонує припинити повноваження чинного складу КСУ.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КСУ від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалене суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Головою ВР Дмитром Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 «Про відновлення дії окремих положень закону «Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу України». Документ передбачає внесення змін до закону «Про запобігання корупції», якими пропонується відновити права НАЗК.

Президент Володимир Зеленський 27 листопада зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №4434 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".