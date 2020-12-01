Кулеба назвав спекуляцією твердження про «залякування» угорців на Закарпатті

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поінформував посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, що слідчі дії в Закарпатській області відбуваються в межах повноважень СБУ та не мають нічого спільного з нібито «залякуванням» угорців.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Глава українського зовнішньополітичного відомства закликав угорську сторону уникати кроків та заяв, які не відображають дійсності і створюють деструктивну емоційну напругу в українсько-угорських відносинах. Міністр назвав неприпустимою ситуацію, коли громадяни України - депутати об’єднаних територіальних громад на своєму інавгураційному засіданні співають національний гімн будь-якої іншої іноземної держави, зокрема Угорщини», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Кулеба також поінформував угорського дипломата, що слідчі дії правоохоронних органів в Закарпатській області відбуваються в межах повноважень СБУ щодо окремих громадян України, і жодним чином не спрямовані проти угорської національної меншини.

«Будь-які твердження про те, що в Україні нібито має місце «залякування» угорської громади або її частини, є безпідставною спекуляцією. В Україні як правовій державі діє принцип індивідуальної, а не колективної відповідальності», - заявив міністр, підкресливши, що всі громадяни України рівні перед законом незалежно від національності та етнічного походження. Міністр також додав, що угорські українці є невід’ємною частиною українського суспільства.

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Як повідомляв Укрінформ, 30 листопада Служба безпеки України провела на Закарпатті санкціоновані обшуки у функціонерів одного із місцевих благодійних фондів. Наразі перевіряється інформація про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України. Зокрема, вивчається можливе втручання у внутрішні справи нашої держави та заподіяння шкоди державній безпеці України через фейкове поширення дії законодавства Угорщини і юрисдикції її державних органів на окремі регіони України. Досудове слідство також досліджує факти сприяння іноземній державі окремими українськими публічними діячами. Вони підозрюються у підтримці державних органів сусідньої країни у веденні підривної діяльності на шкоду Україні, зокрема й у вчиненні дій із ознаками державної зради.

Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті. Також вилучено комп’ютерну техніку засоби зв’язку та інші матеріали, які слідчі будуть досліджувати як доказову базу протиправної діяльності фігурантів.