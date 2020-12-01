Понад мільйон чиновників можуть уникнути декларування - Арахамія

Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що неповернення відповідальності за недостовірні відомості в декларації до кінця року звільнить від необхідності подавати електронні декларації понад мільйон осіб.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він заявив у коментарі журналістам після завершенню засідання парламенту у вівторок, 1 грудня.

За словами депутата, є ризик, що відповідний законопроєкт не буде ухвалено взагалі.

«У нас є проблема. Більшість фракцій включно зі «Слугою народу» підтримують жорстке покарання (за неправдиві дані в декларації - ред.), але є колеги в інших фракціях, які не підтримують… Нам конче потрібно ухвалити закон до Нового року, але якщо ми зайдемо у процес: перше, друге читання, поправки, то ми його не ухвалимо взагалі… Якщо ми не ухвалимо його взагалі, то понад мільйон людей можуть не декларуватися… Це буде зрада національного масштабу», - переконаний Арахамія.

Він додав, що сьогодні відбудеться фінальне засідання робочої групи щодо розв’язання питання електронного декларування.

Як повідомляв Укрінформ, народні депутати мають намір підготувати законопроєкт щодо відновлення покарання за недостовірне декларування на базі відповідних проєктів законів робочої групи ВР та президентського законопроєкту.

Спікер парламенту Дмитро Разумков 30 листопада висловив сподівання, що у разі досягнення консенсусу вже цього тижня парламентарії за спрощеною процедурою зможуть «розглянути це питання в стінах Верховної Ради та швидко вийти на результат».

27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КСУ визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні ухвалене рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.