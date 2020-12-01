Рада включила до порядку денного президентські законопроєкти про підтримку бізнесу на карантині

Верховна Рада включила до порядку денного три законопроєкти Президента Володимира Зеленського щодо підтримки бізнесу на карантині, а також скоротила строки внесення до них альтернативних проєктів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, у порядок денний включено законопроєкти №4429 про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19; №4430 про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також №4431 "Про внесення змін до статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Депутати також скоротили строк внесення до них альтернативних законопроєктів.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 24 листопада анонсував реєстрацію законопроєктів щодо заходів економічної підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями.

Так, глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкти №4429 про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також проєкт закону №4430 про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Окрім того, Зеленський зареєстрував у парламенті законопроєкт №4431 про внесення змін до держбюджету України на 2020 рік, який передбачає спрямування коштів Фонду боротьби з COVID-19 на підтримку підприємцям і найманим працівникам.