Нацбезпека та боротьба з корупцією: в Україні створили «Центр стійкості держави»

Колишній генпрокурор Руслан Рябошапка, ексміністр фінансів Олександр Данилюк і ексміністр закордонних справ Павло Клімкін утворили платформу "Центр стійкості держави".

Як передає Укрінформ, відповідну заяву оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці ексгенпрокурор.

"Нашою метою є побудова сучасної системи національної безпеки на основі стійкості держави, створення прозорої та ефективної системи управління державою, встановлення справедливості та рівних умов для економічного розвитку через деолігархізацію, чесні суди та забезпечення покарання корупціонерів, реформування органів правопорядку, які захищатимуть всіх, а не обраних", - йдеться у заяві.

Зазначається, що українці дезорієнтовані популістськими заявами та гаслами, що підміняють конкретні дії, а влада неспроможна запропонувати суспільству конкретні рішення.

"Ми не можемо залишатися осторонь, спостерігаючи знищення вже досягнутого та поступову руйнацію державності. Тому, маючи практичний досвід реалізації системних завдань та реформ у ключових державних сферах і роботи у кризових ситуаціях, ми вирішили об’єднати наші зусилля з метою створення нової платформи для вироблення конкретних професійних рішень щодо реагування на актуальні виклики та формування команди, спроможної їх втілити", - повідомляють експосадовці.

Згідно із заявою, у їх роботі пріоритетними будуть національна безпека, верховенство права, деолігархізація та антикорупція. Засновники повідомляють, що відкриті до співпраці з однодумцями.

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Руслан Рябошапка обіймав посаду Генерального прокурора з початку президентства Володимира Зеленського в уряді Олексія Гончарука (2019 - поч. березня 2020 р.).

Олександр Данилюк - секретар РНБО України (травень — вересень 2019), міністр фінансів України в уряді Володимира Гройсмана (2016—2018).

Павло Клімкін - з 19 червня 2014 року міністр закордонних справ України в першому та другому урядах Арсенія Яценюка й в уряді Володимира Гройсмана.