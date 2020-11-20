При РНБО створять центр реагування на загрози державі

В Україні має бути утворений Національний центр координації стійкості для протистояння загрозам фундаментального характеру.

Як передає Укрінформ, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час міжвідомчої робочої наради за участю представників органів виконавчої влади, народних депутатів України та експертного середовища, повідомляє пресслужба Радбезу.

«В Україні наявні всі потужності для забезпечення роботи такого Центру: Ситуаційний центр Глави держави в Офісі Президента України, Головний ситуаційний центр України, Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО», - заявив Данілов, додавши, що створення такої системи і відповідного координуючого центру є вкрай нагальним питанням для України, оскільки йдеться про загрози фундаментального характеру.

За словами секретаря Радбезу, Центр має стати не тільки структурою оперативного реагування на виклики, а й потужним аналітичним хабом, у якому працюватимуть фахівці – представники суб’єктів сектору безпеки і оборони.

Данілов нагадав, що нещодавно затверджена Президентом України Володимиром Зеленським Стратегія національної безпеки України передбачає запровадження національної системи стійкості для забезпечення високого рівня готовності суспільства і держави до реагування на широкий спектр загроз.

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Як повідомляв Укрінформ, 14 вересня Президент Володимир Зеленський підписав указ № 392/2020 щодо введення в дію рішення Ради національної безпеки й оборони та затвердження Стратегії національної безпеки України.

Фото: ОП