Данілов вимагає від трьох міністерств виконання оборонного замовлення

Суб’єкти сектору безпеки і оборони України мають забезпечити виконання державного оборонного замовлення у повному обсязі у максимально стислі строки.

Як передає Укрінформ, про це заявив Секретар РНБО України Олексій Данілов під час міжвідомчої наради з питань розвитку оборонно-промислового комплексу та виконання державного оборонного замовлення для забезпечення потреб Збройних Сил України у 2020 році, повідомляє пресслужба РНБО.

«Ситуація через епідемію Covid-19 вкрай напружена, проте суб’єкти сектору безпеки і оборони мають виконувати покладені на них завдання у повному обсязі. Рішення Ради від 18 лютого цього року має бути виконано», - цитує Данілова пресслужба.

Він звернув увагу на незадовільне виконання ДОЗ на поточний рік Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерством оборони України, а також заявив про необхідність вжиття невідкладних заходів до підвищення ефективності і результативності роботи Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Як повідомили в пресслужбі, за результатами наради Мінекономіки і Міноборони доручено у двотижневий термін вжити заходів до забезпечення ефективного використання ресурсів державного бюджету згідно з ухваленими рішеннями. Мінстратегпрому відповідно до рішень РНБО України доручено інтенсифікувати роботу щодо проведення реформи ОПК, модернізації, досягнення стандартів НАТО.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України про оборонне замовлення на три роки. Відповідний указ №59/2020 оприлюднено на сайті глави держави 27 лютого. Згідно зі схваленим документом, у 2020 році на виконання ДОЗ передбачено фінансування у сумі 25,848 млрд грн, що на 16% більше, ніж у 2019 році. У виконанні ДОЗ братимуть участь 14 державних замовників.