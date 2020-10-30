Проблеми із оборонним замовленням ведуть до кризи в Укроборонпромі - гендиректор

Частина підприємств держконцерну «Укроборонпром» опиниться під загрозою виживання через відсутність змін до Державного оборонного замовлення (ДОЗ) і отримання держгарантій, а ракетні комплекси «Нептун» досі не замовлені для армії.

Як передає Укрінформ, про це заявив в.о. гендиректора Укроборонпрому Ігор Фоменко в інтерв’ю виданню «Оборонно-промисловий кур’єр».

«Хотілося б поліпшити взаємодію з Міноборони та Генштабом ЗСУ у частині подолання бюрократичних перешкод. На жаль, завершується жовтень, а ми досі не маємо змін до держоборонзамовлення. Це нас надзвичайно турбує, адже тут є проблема й щодо отримання держгарантій. З листопада певна кількість підприємств може опинитися під загрозою виживання», - заявив Фоменко.

Він нагадав, що ДОЗ-2020 було ухвалено у квітні цього року, а контракти почали укладати відповідно у травні – таким чином, п’ять місяців були втрачені. Водночас для Укроборонпрому критично важливо мати чіткі уявлення про обсяги замовлень Міноборони та підготовлені до укладення контракти до кінця року.

За словами Фоменка, представники концерну також хотіли б брати участь у підготовці ДОЗу, оскільки є багато нюансів організації виробництв, які військове відомство може не взяти до уваги.

«Ситуація із замовленням для ЗСУ ракетних комплексів РК-360 МЦ «Нептун» є показовою. На даний час контракту немає, хоча ми чули бажання замовити один дивізіон «Нептунів», а сам ракетний комплекс прийнятий на озброєння. Є й інший блок питань – розробки й створення нової військової техніки, відкриття науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР). Без чітких позицій Генштабу та Міноборони, без наміру замовити таку техніку, без інвестицій військового відомства ми не можемо реалізовувати такі роботи», - зазначив очільник концерну, додавши, що, на жаль, проблема із ДОЗом існує, і вона поки що не розв’язана.

Як повідомляв Укрінформ, 20 жовтня в Міноборони заявили, що після перерозподілу коштів у межах державного оборонного замовлення міністерство у 2020 році планує закупити береговий ракетний комплекс «Нептун».