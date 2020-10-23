Робоча група працює над стратегією розвитку оборонного комплексу України - Уруський

Віцепрем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський повідомив, що створено робочу групу, яка працює над проєктом стратегії розвитку ОПК.

Про це він сказав на пресконференції в Укрінформі.

За словами високопосадовця, створена спільна робоча группа з працівників міністерств, народних депутатів, представників комітетів ВР, зокрема, комітету з національної безпеки та оборони, а також економічного.

«Ми працюємо над доопрацюванням тих проєктів законів, які були внесені. В першу чергу це законопроєкт про особливості реформування державних підприємств ОПК, закон про особливості управління у сфері ОПК», - сказав він.

Крім того, розглядається один з першочергових проєктів — це закон про особливості інвестування у підприємства, які мають стратегічні значення для економіки України, поінформував Уруський.

Робоча група також почала роботу над проєктом стратегії розвитку ОПК, додав він.