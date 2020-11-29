Глави фракцій Ради завтра розглянуть питання щодо КСУ та підтримки бізнесу – депутат

Голови фракцій ВР у понеділок розглянуть питання щодо Конституційного Суду та підтримки бізнесу.

Про це в Телеграмі написав народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, передає Укрінформ.

«Завтра знову збираємося головами фракцій о 9:00. Теми плюс-мінус такі ж. Головний фокус: закони по вирішенню конституційної кризи , закони про підтримку бізнесу. Ну і від цього буде залежати конструкція наступного тижня. Чи будуть спеціально запрошені, поки під питанням», - написав Железняк.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу 28 листопада у Верховній Раді пройшла нарада керівництва парламенту з керівниками депутатських фракцій, Офісом Президента та Прем’єр-міністром.