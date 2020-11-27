Кулеба закликав країни-члени ОЧЕС підтримати кандидата від України на посаду генсека

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни-члени ОЧЕС підтримати кандидата від України на посаду генерального секретаря Постійного міжнародного секретаріату цієї міжнародної організації.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це Кулеба заявив під час 42-го засідання Ради міністрів закордонних справ держав-членів ОЧЕС, яке проходило в режимі відеоконференції.

Зазначається, що очільник МЗС висловив вдячність Румунії за успішне головування в ОЧЕС протягом 2020 року за особливо складних обставин пандемії COVID-19.

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«Міністр заявив, що Україна має чітке бачення перспектив подальшого розвитку організації та її адаптації до сучасних викликів і загроз. Він закликав країни-члени підтримати кандидатуру України, заступника міністра закордонних справ Василя Боднара, на посаду генерального секретаря Постійного міжнародного секретаріату ОЧЕС», - йдеться у повідомленні.

Глава зовнішньополітичного відомства перелічив пріоритети України в ОЧЕС, серед яких посилення співпраці бізнесу, розвиток ІТ, зміцнення регіональної взаємодії у сферах транспорту, енергетики, туризму та охорони здоров'я.

«Модернізація, зростання торговельних ринків, розвиток транспортних зв’язків та багато інших інструментів дозволять нам зміцнити наші економіки, забезпечити процвітання та стабільність регіону Чорного моря. Водночас важливим елементом є безпека, адже без неї неможливо гарантувати процвітання», - зазначив він.

Міністр зауважив, що сьогодні у чорноморському регіоні найбільше бракує саме безпеки та довіри, що є прямим наслідком деструктивної політики РФ, яка порушує норми та принципи міжнародного права.

У цьому контексті він привернув увагу учасників засідання до незаконної російської окупації Криму.

«Я би міг сьогодні говорити про наш півострів у контексті туризму, якби не незаконна російська окупація. Натомість, сьогодні ми маємо говорити про нього, на жаль, у контексті безпеки», — підкреслив Кулеба.

ОЧЕС – міжнародна регіональна організація, заснована у 1992 році одинадцятьма державами: Азербайджаном, Албанією, Вірменією, Болгарією, Грецією, Грузією, Молдовою, Румунією, Росією, Туреччиною, Україною.

Статутні цілі – дружба, добросусідство, діалог і співпраця між державами-членами, розвиток двостороннього й багатостороннього співробітництва на основі принципів і норм міжнародного права, інтеграція економік країн-учасниць у світову економічну систему.

У квітні 2004 року до ОЧЕС вступила Сербія, а в листопаді 2020 року Північна Македонія.

В системі ОЧЕС діють також Парламентська асамблея, Ділова рада, Чорноморський банк торгівлі й розвитку, Міжнародний центр чорноморських досліджень. Штаб-квартира й Постійний міжнародний секретаріат розташовані в м.Стамбул. Головування в Організації здійснюється державами-членами на ротаційній основі за англійським алфавітом кожні пів року.