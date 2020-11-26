МЗС надіслало Росії ноту через іще один «гумконвой» на окупований Донбас

МЗС надіслало Росії ноту через іще один «гумконвой» на окупований Донбас

Укрінформ
Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Міністерству закордонних справ Російської Федерації у зв'язку з черговим незаконним переміщенням так званого гуманітарного конвою на окупований Донбас.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві констатували, що Росія, ігноруючи неодноразові застереження української сторони, без її офіційної згоди та з порушенням українського законодавства незаконно перемістила на територію України так званий гуманітарний конвой для населення на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях у Донецькій та Луганській областях України.

При цьому російська сторона унеможливила здійснення українськими прикордонниками і митниками обов’язкових контрольних процедур, які передбачені законодавством України та нормами міжнародного права, у тому числі двосторонніми міжнародними договорами, акцентували в МЗС.

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“З огляду на ці протиправні дії Міністерству закордонних справ Російської Федерації надіслано ноту протесту з вимогою неухильно дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань, у тому числі двосторонніх договорів, раніше узгоджених модальностей доставки гуманітарних вантажів”, - повідомили у зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, російська сторона 26 листопада в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового, вже 100-го, "гуманітарного конвою" на окуповану частину Донбасу.

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