МЗС надіслало Росії ноту через іще один «гумконвой» на окупований Донбас

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Міністерству закордонних справ Російської Федерації у зв'язку з черговим незаконним переміщенням так званого гуманітарного конвою на окупований Донбас.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві констатували, що Росія, ігноруючи неодноразові застереження української сторони, без її офіційної згоди та з порушенням українського законодавства незаконно перемістила на територію України так званий гуманітарний конвой для населення на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях у Донецькій та Луганській областях України.

При цьому російська сторона унеможливила здійснення українськими прикордонниками і митниками обов’язкових контрольних процедур, які передбачені законодавством України та нормами міжнародного права, у тому числі двосторонніми міжнародними договорами, акцентували в МЗС.

“З огляду на ці протиправні дії Міністерству закордонних справ Російської Федерації надіслано ноту протесту з вимогою неухильно дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань, у тому числі двосторонніх договорів, раніше узгоджених модальностей доставки гуманітарних вантажів”, - повідомили у зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, російська сторона 26 листопада в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового, вже 100-го, "гуманітарного конвою" на окуповану частину Донбасу.