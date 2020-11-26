Росія відправила на окупований Донбас вже сотий «гумконвой»

Російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового, вже 100-го за ліком "гуманітарного конвою" на окуповану частину Донбасу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

"З 5.30 до 6.35 через російські пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" на в’їзд в Україну прослідувало 2 колони т.з. "гумконвою" у складі 14 автомобілів. У вантажівках, які були заповнені на 40-50%, нібито перевозили медичне обладнання та медикаменти", - зазначають у прикордонному відомстві.

У ДПСУ наголосили, що переміщення "гумконвою" знову відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей, тому українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження, без виконання контрольних функцій.