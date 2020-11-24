ВАКС закрив справу щодо недостовірного декларування ексдепутата

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) закрила кримінальне провадження за обвинуваченням народного депутата Верховної Ради VIII скликання у частині про декларування ним недостовірної інформації.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення Вищого антикорупційного суду.

"Під час судового засідання сторона захисту заявила клопотання про закриття справи в частині за ст. 366-1 КК України, у зв’язку з тим, що 27 жовтня 2020 року Конституційний Суд України визнав таку статтю неконституційною", - йдеться у повідомленні.

У ВАКС уточнили, що колишнього народного обранця обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 КК України.

"ВАКС надалі продовжуватиме розгляд цього кримінального провадження лише за ч. 2 ст. 364 КК України", - додали в суді.

Водночас Центр протидії корупції повідомив у Телеграмі, що ВАКС закрив справу ексдепутата Максима Полякова в частині декларування ним неправдивих відомостей у декларації.

"Пояснимо: у ВАКС слухається справа щодо незаконного отримання Поляковим компенсації за номер у готелі "Київ", хоча він використовував іншу квартиру. До неї приєднали справу про його недостовірне декларування. Аж ось частину щодо декларації закрили", - стверджують у ЦПК.

Як повідомлялось, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КСУ визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КСУ скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні ухвалене рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Окрім того, глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КСУ.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КСУ від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалене суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

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2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Головою ВР Дмитром Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 «Про відновлення дії окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу України». Документ передбачає внесення змін до Закону «Про запобігання корупції», якими пропонується відновити права НАЗК.

Також у парламенті 5 листопада зареєстровано законопроєкт №4319 «Про внесення змін до Закону України «Про Конституційний Суд України» (щодо порядку розгляду справ Конституційним Судом України)», у якому пропонується збільшити з 10 до 12 мінімально необхідну кількість голосів для ухвалення рішення Великою палатою КСУ. Крім того, автори також пропонують передбачити, що Регламент КСУ затверджується законом.