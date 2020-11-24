ВАКС закрив справу щодо недостовірного декларування ексдепутата

ВАКС закрив справу щодо недостовірного декларування ексдепутата

Укрінформ
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) закрила кримінальне провадження за обвинуваченням народного депутата Верховної Ради VIII скликання у частині про декларування ним недостовірної інформації.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення Вищого антикорупційного суду.

"Під час судового засідання сторона захисту заявила клопотання про закриття справи в частині за ст. 366-1 КК України, у зв’язку з тим, що 27 жовтня 2020 року Конституційний Суд України визнав таку статтю неконституційною", - йдеться у повідомленні.

У ВАКС уточнили, що колишнього народного обранця обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 КК України.

"ВАКС надалі продовжуватиме розгляд цього кримінального провадження лише за ч. 2 ст. 364 КК України", - додали в суді.

Водночас Центр протидії корупції повідомив у Телеграмі, що ВАКС закрив справу ексдепутата Максима Полякова в частині декларування ним неправдивих відомостей у декларації.

"Пояснимо: у ВАКС слухається справа щодо незаконного отримання Поляковим компенсації за номер у готелі "Київ", хоча він використовував іншу квартиру. До неї приєднали справу про його недостовірне декларування. Аж ось частину щодо декларації закрили", - стверджують у ЦПК.

Як повідомлялось, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КСУ визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КСУ скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні ухвалене рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Окрім того, глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КСУ.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КСУ від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалене суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

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2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Головою ВР Дмитром Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 «Про відновлення дії окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу України». Документ передбачає внесення змін до Закону «Про запобігання корупції», якими пропонується відновити права НАЗК.

Також у парламенті 5 листопада зареєстровано законопроєкт №4319 «Про внесення змін до Закону України «Про Конституційний Суд України» (щодо порядку розгляду справ Конституційним Судом України)», у якому пропонується збільшити з 10 до 12 мінімально необхідну кількість голосів для ухвалення рішення Великою палатою КСУ. Крім того, автори також пропонують передбачити, що Регламент КСУ затверджується законом.

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