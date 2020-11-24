Антикорупційний суд закрив справу Насалика про недостовірне декларування

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

“У вівторок, 24 листопада, колегія суддів Вищого антикорупційного суду закрила кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього міністра енергетики і вугільної промисловості України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 (Декларування недостовірної інформації) КК України”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час судового засідання прокурор САП вважав, що в суду відсутні підстави для продовження розгляду справи, а в прокурора - для продовження підтримання державного обвинувачення в суді. Разом із тим, обвинувачений заперечував проти закриття справи, наполягаючи на продовженні судового розгляду задля свого виправдання.

Повний текст ухвали суду буде оголошено 27 листопада 2020 року о 12:45.

Як повідомлялось, 7 листопада САП направила до суду обвинувальний акт щодо недостовірного декларування доходів колишнім міністром енергетики та вугільної промисловості Ігорем Насаликом.

27 жовтня 2020 року Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації). Через рішення Конституційного Суду Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до судів клопотання про закриття провадження в 62 справах про корупційні правопорушення.