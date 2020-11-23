Зеленський призначив Постійного представника України при ЮНЕСКО
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський призначив посла України у Франції Вадима Омельченка Постійним представником України при ЮНЕСКО.
Як передає Укрінформ, указ №507/2020 розміщений на сайті глави держави.
«Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України у Французькій Республіці Омельченка Вадима Володимировича Постійним представником України при ЮНЕСКО за сумісництвом», - зазначається у документі.
Вадим Омельченко – український політичний діяч, засновник і президент Інституту Горшеніна. Заслужений юрист України. З серпня 2020 року був послом України у Франції.
Постійним представником України при ЮНЕСКО до Омельченка був Олег Шамшур.