У МЗС призначили нового речника

У Міністерстві закордонних справ призначили Олега Ніколенка новим речником міністерства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Світ дипломатії відкрив для себе у 2008 році, пройшовши конкурс на посаду аташе посольства України в Лівії. Починаючи з 2011 року, коли в Лівії спалахнула громадянська війна, завдання змінилися. Подекуди в екстремальних умовах наше посольство займалося евакуацією українських громадян. Довелося розлучитися з дружиною та новонародженим сином на довгих півтора року. Саме в цей період прийшло усвідомлене розуміння значення обраної професії", - розповів про себе Ніколенко.

За його словами, після повернення до Києва він продовжував займатися регіоном Північної Африки та Близького Сходу. Наступних п’ять років працював речником у Постійному представництві України при ООН у Нью-Йорку.

"Потрапляючи в ООН, ти опиняєшся в центрі світової дипломатії! Вважаю неоціненним свій досвід роботи в складі української делегації під час дворічного членства України в Раді Безпеки ООН. Займався активною комунікацією позиції нашої країни з широкого кола питань: про конфлікти в Африці та на Близькому Сході, проблематику роззброєння, операції з підтримання миру, зміну клімату, сталий розвиток. Особливо відповідальною для мене була робота із висвітлення головування України в Радбезі, коли до нашої країни була прикута увага світових ЗМІ", - зазначив Ніколенко та додав, що наразі в його професійному житті з'явився новий виклик.

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"Прагну зміцнити роботу пресслужби як сучасного інструменту комунікацій української зовнішньої політики. І мені пощастило, що це можна робити разом із класною комунікаційною командою, яка зараз працює в МЗС", - наголосив Ніколенко.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський призначив попереднього речника МЗС Катерину Зеленко послом України в Сінгапурі.