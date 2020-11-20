МЗС радить українцям утриматися від поїздок в Ефіопію

Міністерство закордонних справ України радить громадянам України утриматися від поїздок в Ефіопію у зв’язку з загостренням безпекової ситуації на півночі країни.

Як передає Укрінформ, відповідну рекомендацію оприлюднено на сайті зовнішньополітичного відомства.

«У зв’язку з триваючим збройним протистоянням між федеральною армією Ефіопії та незаконними збройними формуваннями в регіоні Тиграй, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України ретельно зважувати чинні безпекові ризики та утриматися на цьому етапі від поїздок до цієї країни без нагальної необхідності», - йдеться у повідомленні.

Тим громадянам України, які перебувають на території Ефіопії, у МЗС наполегливо порекомендували утриматися від відвідання північно-західних провінцій, а також не здійснювати, до остаточної стабілізації ситуації, поїздок в інші ефіопські регіони, зареєструватися в електронній системі «ДРУГ» та відстежувати подальші повідомлення щодо розвитку ситуації.

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У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію або виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, слід невідкладно звертатися до Посольства України в Ефіопії (телефон «гарячої лінії»: +251 (967) 41-90-01, електронна пошта: emb_et@mfa.gov.ua) або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України за номером телефону +38 044 238-16-57, електронна пошта: cons_or@mfa.gov.ua.