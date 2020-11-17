ООН заявляє про повномасштабну гуманітарну кризу в Ефіопії

В ООН попереджають, що в Ефіопії через загострення в регіоні Тиграй уже почала розгортатися «повномасштабна гуманітарна криза»: щонайменше 27 тис. людей уже втекли звідти до сусіднього Судану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Зі свого боку, прем’єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед заявив, що військова операція в Тиграї вступає у фінальну фазу, оскільки минув 3-денний ультиматум з вимогою скласти зброю перед місцевими повстанцями. Тож ескалація все наростає.

Як відомо, вже 2 тижні в цьому регіоні триває конфлікт між центральним ефіопським урядом та «Народним фронтом звільнення Тиграю» (НФЗТ). Уряд Ефіопії на початку листопада звинуватив НФЗТ у нападі на військову базу. НФЗТ, у свою чергу, вважає центральну владу Ефіопії нелегітимною.

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Фактично мова йде про громадянську війну: число загиблих уже рахується сотнями.

Регіон Тиграй, що на півночі країни, підняв повстання проти уряду Абія Ахмеда після того, як той ініціював демократичні реформи й почав демонтаж старої авторитарно-феодальної політичної системи.

Цей конфлікт має всі шанси вийти за межі власне Ефіопії та стати викликом для цілого регіону.

Фото: Viktor Pesenti / Enough Project