ООН заявляє про повномасштабну гуманітарну кризу в Ефіопії
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Зі свого боку, прем’єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед заявив, що військова операція в Тиграї вступає у фінальну фазу, оскільки минув 3-денний ультиматум з вимогою скласти зброю перед місцевими повстанцями. Тож ескалація все наростає.
Як відомо, вже 2 тижні в цьому регіоні триває конфлікт між центральним ефіопським урядом та «Народним фронтом звільнення Тиграю» (НФЗТ). Уряд Ефіопії на початку листопада звинуватив НФЗТ у нападі на військову базу. НФЗТ, у свою чергу, вважає центральну владу Ефіопії нелегітимною.
Фактично мова йде про громадянську війну: число загиблих уже рахується сотнями.
Регіон Тиграй, що на півночі країни, підняв повстання проти уряду Абія Ахмеда після того, як той ініціював демократичні реформи й почав демонтаж старої авторитарно-феодальної політичної системи.
Цей конфлікт має всі шанси вийти за межі власне Ефіопії та стати викликом для цілого регіону.
Фото: Viktor Pesenti / Enough Project