Від паводків у Ефіопії постраждали близько мільйона людей - ООН

Проливні дощі та спричинені ними паводки у різних регіонах Ефіопії завдали збитків мільйону місцевих жителів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на дані Управління ООН з координації гуманітарних питань пише Сіньхуа.

Зазначається, що паводки у різних регіонах країни також спричинили вимушене переселення близько 315 тис жителів Ефіопії. “Проливні дощі спричинили вихід із берегів річок, що разом зі спуском води на основних дамбах сприяло погіршенню ситуації із паводками протягом останніх тижнів”, - йдеться у підготовленому Управлінням звіті.

Читайте також: Ефіопія почала заповнювати водосховище на Нілі

У вересні міністр миру Ефіопії заявив про небачені за останні 30 років опади. За його словами, спричинені зливами паводки подекуди були найбільш руйнівними за останні 100 років.