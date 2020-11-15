Бойовики бунтівного регіону Ефіопії обстріляли столицю Еритреї

Лідер регіону бойовиків регіону Тигрей в Ефіопії підтвердив факт ракетного удару по столиці сусідньої держави Еритреї та пригрозив подальшими обстрілами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Associated Press.

Як зазначається, лідер бойовиків заявив: «Ми візьмемо будь-яку законну військову ціль та будемо стріляти».

У свою чергу президент регіону Дебреціон Гебреміхайл в інтерв'ю Associated Press не уточнив, скільки ракет було випущено по місту Асмара в суботу, заявивши водночас, що це єдине місто в Еритреї, яке зазнало обстрілу.

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Як повідомлялося, правозахисна організація Amnesty International підтвердила повідомлення про різанину у місті Мей-Кадера в Ефіопії у понеділок 9 листопада.

Хоча винні у масових вбивствах досі не ідентифіковані, із повідомлень, переданих Amnesty International, випливає, що різанину вчинили бойовики Народного визвольного фронту штату Тигрей (TPLF), угруповання, яке наразі контролює регіон.

Фото: uk.wikipedia.org