Міноборони поглибить співпрацю з профільним комітетом Ради - Таран

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр оборони Андрій Таран за підсумками засідання Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, повідомляє пресслужба оборонного відомства.

«Ми відчуваємо високу зацікавленість і політичну готовність парламентаріїв всіляко сприяти роботі оборонного відомства. Певний час нашої каденції у Міністерстві був присвячений аудиту величезного масиву питань і проблем, що є нагальними до вирішення. Наразі переходимо до предметної співпраці з парламентським комітетом», - зазначив Таран.

За його словами, і експертна, і політична позиція членів профільного комітету є визначальною для роботи міністерства з оборонного планування та визначення пріоритетів реалізації державного оборонного замовлення. Таран запевнив, що у своєму плануванні та реалізації ДОЗ Міністерство оборони виходитиме з рішення комітету, сформованого під час засідання 18 листопада. Також активна позиція членів комітету, на думку міністра, матиме позитивний вплив на процеси забезпечення Збройних сил технікою та озброєнням, речовим майном, медичним обладнанням. Підтримка парламентаріїв необхідна і у питанні завершення реформи системи харчування. Залученість народних депутатів дозволить уникнути спекуляцій і перекручень навколо кроків Міністерства у тій чи іншій сфері.

Серед своїх пріоритетів міністр також назвав подальше забезпечення розширення цивільного контролю над Збройними силами, підвищення прозорості у межах оборонних закупівель і активна протидія корупції. «За підтримки парламентаріїв будемо солідарно працювати над досягненням поставлених цілей, - сказав Таран.

Як повідомили у пресслужбі, наразі структурним підрозділам Міноборони поставлено завдання скласти перспективний план роботи відомства з профільним комітетом Верховної Ради, який би передбачав різноманітні формати: слухання, круглі столи, консультації, виїзні засідання. Окрему увагу має бути приділено спільній роботі над підготовкою законопроєктів з питань, що стосуються сфери оборони.

Таран також запропонував підбити підсумки 2020-го року на спільному засіданні Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України та колегії Міністерства оборони України.

Фото: Facebook-сторінка голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки