Міністр оборони розпорядився переглянути норми забезпечення формою ліцеїстів

Терміни забезпечення формою одягу вихованців військових ліцеїв мають бути переглянуті, й видавати нову форму мають не раз на 2 роки, а щороку.

Про це, як передає Укрінформ, заявив міністр оборони Андрій Таран під час відвідин Навчально-оздоровчого комплексу Київського військового ліцею імені Івана Богуна в Боярці», інформує пресслужба Міноборони у Фейсбуці.

Міністр також відзначив, що навчальні програми військових ліцеїв Міноборони вже сьогодні мають бути побудовані "на виріст, із прицілом на майбутнє членство України у Північноатлантичному Альянсі". А випускник має бути підготовлений до успішної кар`єри в армії, побудованій за стандартами НАТО.

За словами Тарана, система вітчизняної військової освіти та науки наразі реформується за спеціальною програмою НАТО.

"Формується абсолютно нова парадигма, що створює військову культуру, засновану на євроатлантичних цінностях та принципах", - сказав міністр.

"Випускники ліцею Богуна повинні мати всі умови, щоб закласти підвалини для успішної військової кар`єри в українській армії, побудованій за стандартами НАТО. Ця мета, членство у НАТО, визначена Стратегією національної безпеки, нещодавно затвердженої Президентом України. Виходячи з неї ми вже працюємо над Стратегією воєнної безпеки України. У свою чергу, цей документ стане основою для Стратегічного оборонного бюлетеня України і плану оборони України, - візначив міністр оборони.

Таран також розповів, що оборонне відомство планує збільшити фінансування військових ліцеїв, підпорядкованих Міноборони. Він запевнив, що у відомстві докладуть максимуму зусиль, аби інфраструктура, умови навчання та побуту ліцеїстів, їх матеріальне забезпечення покращувалися. Зокрема, й форма одягу для вихованців військових ліцеїв.

Як повідомляв Укрінформ, міністр оборони Андрій Таран підписав наказ, згідно з яким військовослужбовців військово-медичних закладів, які беруть безпосередню участь у лікуванні хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, щомісячно заохочуватимуть грошовою премією.