Гетманцев зареєстрував альтернативний проєкт постанови про своє звільнення

Народний депутат Данило Гетманцев зареєстрував свій проєкт постанови про відкликання його з посади голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики після того, як група депутатів напередодні внесла аналогічний документ.

Як передає Укрінформ, про це сам Гетманцев написав у Фейсбуці.

"Вирішив подати альтерантивний проєкт постанови про власне звільнення. Мені здається, мотивував більш обґрунтовано", - зазначив депутат.

Політик також оприлюднив сканкопію документа.

"Відкликати Гетманцева Данила Олександровича, народного депутата України, з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики на підставі пункту 3 частини третьої статті 7 Закону України "Про комітети Верховної Ради України", оскільки продовження його діяльності з розробки проєктів законів України з питань оподаткування має на меті припинити незаконні схеми з ухилення від оподаткування та завдати шкоди від цього багатьом поважним людям і тому унеможливлює виконання ним своїх обов'язків", - йдеться у проєкті постанови.

Згідно з даними на сайті Верховної Ради, проєкт постанови №4402 Гетманцев зареєстрував 18 листопада.

Як повідомляв Укрінформ, народні депутати від груп "Довіра", "Партія "За майбутнє" та фракції "Європейська солідарність" зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови №4393 "Про відкликання з посади голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцева Данила Олександровича у зв'язку з незадовільною роботою на посаді".

17 листопада співголова депутатської групи "Партія "За майбутнє" Тарас Батенко з трибуни парламенту заявив, що має намір зареєструвати проєкт постанови щодо звільнення Данила Гетманцева з посади голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики у разі невирішення питання про відтермінування запровадження касових апаратів для ФОПів.

У той же день лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, виступаючи перед учасниками акції "Save ФОП" біля Верховної Ради, заявив, що ініціює питання щодо відставки Данила Гетманцева з посади голови комітету.

17 листопада Верховна Рада відхилила законопроєкт про відтермінування запровадження касових апаратів для фізичних осіб – підприємців.

4 листопада ВР відправила на повторне перше читання законопроєкт про відтермінування введення касових апаратів для «спрощенців». Метою законопроєкту є перенесення норм щодо обов’язкового застосування РРО та/або програмного РРО суб’єктами господарювання при здійсненні розрахункових операцій, а також спеціальний порядок розгляду скарг покупців «кешбеку» до 01.01.2022 року.