«ККД чиновника»: Кабмін змінив перелік показників ефективності для голів держадміністрацій

Кабінет Міністрів змінив перелік показників ефективності діяльності голів місцевих держадміністрацій.

Постанову “Про внесення змін до порядку реалізації експериментального проєкту щодо проведення щокварталу моніторингу та оцінки ефективності діяльності голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій» прийнято під час чергового засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Акт підготовлено з метою актуалізації переліку показників ефективності діяльності голів місцевих державних адміністрацій, визначення їх управлінської ефективності, спостереження за процесом ефективності виконання повноважень, покладених на обласні державні адміністрації відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та Програми діяльності Кабінету Mіністрів України”, - пояснив у Телеграмі міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

За його словами, програма діяльності КМУ визначає перелік коротко- та середньострокових пріоритетів діяльності уряду, а також очікувані результати та показники їх досягнення. Саме тому для якісного аналізу результатів діяльності місцевих державних адміністрацій, необхідно було переглянути показники ефективності діяльності місцевих голів.

Щоквартальний моніторинг та оцінка діяльності голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій буде здійснюватися на основі актуалізованого переліку показників ефективності діяльності голів місцевих державних адміністрацій, відстеження їх динаміки, зведення та оприлюднення результатів моніторингу та оцінки, додав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради з керівниками областей щодо ситуації з поширенням COVID-1 заявив, що рішення уряду підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання на території України.