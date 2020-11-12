Немчінов про систему кваліфікацій: створює механізми для об'єктивного оцінювання

Національна система кваліфікацій базується на засадах державно-громадського партнерства у форматі соціальнього діалогу.

Про це сказав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов під час міжнародного онлайн-форуму "Людський капітал: Новий порядок денний", передає кореспондент Укрінформу.

"Дуже важливо, що система формується на засадах державно-громадського партнерства у форматі соціального діалогу, якісна система кваліфікацій створює механізми для об'єктивного оцінювання якості людського капіталу", - наголосив Немчінов.

Він додав, що Національна система кваліфікації є дуже важливим напрямком співпраці з Європейським Союзом.

"Основні положення системи кваліфікації закладені в Законі України "Про освіту". Система кваліфікацій стосується всіх сторін нашого життя - від врядування до забезпечення кожному права на працю та достойну винагороду", - зазначив Немчінов.

Крім того, за його словами, система стимулюватиме громадян до постійного професійного вдосконалення як у формальній освіті, так і на професійних курсах чи шляхом самоосвіти, що стало популярним під час карантину.

Як повідомлялося, 25 червня уряд оновив відповідно до Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя Національну рамку кваліфікацій. Тепер вона містить вісім кваліфікаційних рівнів замість одинадцяти.