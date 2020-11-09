Агентство держслужби представило проєкт постанови щодо конкурсів на посади - Немчінов

Національне агентство України з питань державної служби представило проєкт постанови щодо підготовки до відновлення конкурсів на посади в умовах пандемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр Кабінет Міністрів Олег Немчінов у тижневому огляді новин щодо реформи держуправління.

"Нацдержслужба на урядовому комітеті представила два проєкти постанов, один стосується реформування оплати праці, зокрема використання типових таблиць посадових окладів, а другий стосується підготовки до відновлення конкурсної процедури", - сказав Немчінов.

Він додав, що відновлення конкурсів на посади держслужбоців в умовах пандемії є пріоритетним.

Як повідомляв Укрінформ, 22 квітня уряд ухвалив рішення, відповідно до якого конкурси на посади держслужби під час дії карантинного періоду проходять за окремим порядком.

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Суб’єкти призначення можуть скористатися, у першу чергу, правом призначити на вакантні посади осіб з-поміж тих, кого запропонували Комісія з питань вищого корпусу державної служби (для посад категорії А) та конкурсні комісії (посади категорії Б та В) за результатами незавершених конкурсів станом на початок дії карантину.

Крім того, передбачається можливість призначити на посаду держслужби осіб шляхом укладання контракту на проходження державної служби на період дії карантину та до дня призначення на цю посаду особи вже за результатами конкурсу після скасування дії карантину. Тобто, у цьому випадку особа призначається на посаду лише на певний термін, після завершення якого має бути проведено обов’язково класичний конкурс на зайняття посади державної служби.