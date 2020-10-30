Немчінов вважає правильним декларувати видатки публічним особам

Немчінов вважає правильним декларувати видатки публічним особам

Укрінформ
Відновлення довіри до Конституційного Суду України нині є спільним завданням для всіх гілок влади.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов заявив у прямому ефірі телеканалу «Україна 24», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Відновлення довіри до Конституційного Суду – це є зараз спільне завдання для всіх гілок влади. І забезпечення прав громадян на справедливий суд – так само ним є, як і дотримання прав громадян на те, щоб вони знали, на що витрачаються кошти платників податків», - сказав Немчінов.

Урядовець зазначив, що чесно декларує свої видатки і вважає це правильним. «Я думаю, що це доброчесно роблять більшість як державних службовців, так і публічних осіб», - сказав він.

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Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення Конституційного Суду України закрило доступ до Реєстру декларацій. У НАЗК заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох суддів ознаки декларування недостовірної інформації. Водночас в Офісі Президента повідомили, що глава держави використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил.

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У цьому зв'язку 29 жовтня Президент Володимир Зеленський оголосив про скликання термінового закритого засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни. Уряд увечері у четвер зібрав позачергове засідання, на якому ухвалив розпорядження, яким КМУ зобов’язав Національне агентство з питань запобігання корупції поновити доступ до е-декларацій посадовців. Документ одразу ж був опублікований на Урядовому порталі.

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