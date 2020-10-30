Законопроєкт Зеленського щодо складу КСУ комітет Ради розгляне наступного тижня - депутатка

Комітет Верховної Ради з питань правової політики планує наступного тижня розглянути ініційований Президентом законопроєкт №4288 щодо припинення повноважень чинного складу Конституційного суду.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила заступник голови комітету, голова підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права, постійний представник ВР у Конституційному суді Ольга Совгиря (фракція партії «Слуга народу»).

«Оскільки законопроєкт внесено як невідкладний, я думаю, що наступного тижня буде збиратися комітет. Поки що конкретна дата проведення засідання обговорюється. Коли законопроєкт розглядатиметься на пленарному засіданні Верховної Ради, залежатиме від рішення комітету: спочатку комітет має рекомендувати вносити його в зал», – зазначила Совгиря.

Згідно з календарним планом проведення четвертої сесії, упродовж 3-6 листопада парламент працюватиме в режимі пленарних засідань.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 30 жовтня Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства», яким пропонує припинити повноваження чинного складу Конституційного суду.

27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення КС закрило доступ до Реєстру декларацій.

У НАЗК заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох суддів ознаки декларування недостовірної інформації.

Водночас в Офісі Президента повідомили, що глава держави використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил.

У цьому зв'язку 29 жовтня Президент оголосив про скликання термінового закритого засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни.

Уряд одразу ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК поновити доступ до е-декларацій посадовців.