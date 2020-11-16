Через COVID-19 Раді пропонують засідати лише раз на тиждень

Верховній Раді пропонують працювати у пленарному режимі лише у вівторок через поширення COVID-19, а до кінця тижня - у комітетах.

Як передає кореспондент Укрінформу, заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк запропонувала змінити графік проведення пленарних засідань парламенту поточного тижня, зробивши 18, 19 і 20 листопада днями роботи депутатів у комітетах.

"Звичайно, у нас дуже непроста ситуація щодо ковіду і в стінах парламенту. У нас зараз 27 хворих народних депутатів. Всього у нас перехворіло більше 90 депутатів. Зараз хворіє у нас 24 працівники апарату ВР, які реально працюють, приймають рішення. Тому ми порадилися з керівниками фракцій і груп, і розуміємо, що завтра має відпрацювати повний сесійній день. І я вношу таку пропозицію, щоб середа, четвер і п'ятниця були відведені для роботи в комітетах," - зазначила Кондарюк під час погоджувальної ради.

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Як повідомляв Укрінформ, перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент нинішнього пленарного тижня може розглянути президентський законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум № 3612 у другому читанні.

Станом на 16 листопада в Україні лабораторно підтверджено 545 689 випадків захворювання на COVID-19 , за добу - 9 832 нових.