На Банковій не виключають, що Держдеп США поновить посаду спецпредставника з питань України

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква не виключає можливості поновлення посади спецпредставника Держдепу США з питань України після вступу на посаду нового президента Штатів.

Про це він заявив в ефірі програми «Запитання тут ставимо ми» на Радіо НВ, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу ОП.

«Думаю, ми ставитимемо це питання перед новою Адміністрацією Білого дому. Це було б корисно та важливо, це той трек, який дозволяв би Сполученим Штатам Америки розуміти, що відбувається в межах нормандського формату, формально не беручи в ньому участі», – зауважив Жовква.

Він підкреслив, що Україна в повному обсязі виконує взяті на себе зобов’язання в межах ТКГ та нормандського формату, але для досягнення миру "потрібен рух назустріч іншої сторони". І в цьому, за його словами, Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів.

Як повідомлялося, посаду спеціального представника США у справах України обіймав Курт Волкер, який подав у відставку наприкінці вересня 2019 р.

Пізніше в американських ЗМІ з'явилася інформація, що посада спецпредставника США у справах України взагалі може бути ліквідована.

У липні 2020 року державний секретар США Майкл Помпео заявив, що Держдепартамент шукає ефективного кандидата на посаду спеціального представника Сполучених Штатів у справах України.