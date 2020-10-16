США підтримують позицію України щодо виборів на окупованому Донбасі – Держдеп

США повністю підтримують позицію України, що вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу можуть проводитися тільки після повернення Києву контролю над українсько-російським кордоном та забезпечення відповідних умов безпеки в регіоні.

Про це заявив у п'ятницю під час прямого включення Вашингтон-Київ на тему врегулювання на Донбасі заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Процедура виборів (у тимчасово окупованих регіонах Донецької і Луганської областей – ред.) не може проводитися без забезпечення належної безпеки кордонів. Для того, щоби відбулися вибори, потрібна наявність відповідних умов", - зазначив представник Держдепартаменту США.

Він підкреслив, що Сполучені Штати підтримують територіальну цілісність України, наголосивши, що "весь Донбас є територією України".

При цьому, Кент зауважив, що можливість розв'язати будь-який конфлікт існує завжди – для цього потрібна лише політична воля сторін.

"Політичне бажання в Києві є, і його не бракує", - зауважив Кент.

У цьому контексті він нагадав, що саме з російського боку немає зрушень у виконанні Мінська, через що були введені санкції США і ЄС, які продовжуються періодично за відповідною процедурою. А зараз в Європі вводять додаткові обмеження проти РФ за будівництво мосту через Керченську протоку.

"Важливо не те, що ми додаємо більше стимулів, аби подивитися, чи змінить Росія поведінку, а те, що ми мусимо зберігати єдність", - підкреслив представник США.

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Як повідомлялося, у п'ятницю віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях "неможливе без отримання контролю над кордоном" між Україною і РФ. Він погодився, що це має розбіжності з дев'ятим пунктом Мінських угод.

"Але сьогодні всі експертні висновки будь-яких військових конфліктів кажуть, що в разі відсутності контролю над кордоном з боку уряду завжди буде повторення збройної ескалації на цих територіях", - зауважив представник українського уряду.