Україна готує нове розведення військ на Донбасі

Українська сторона готує до відкриття до 10 листопада два контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) у районі населених пунктів Щастя й Золоте, а також веде підготовку до чергового розведення військ на чотирьох напрямах.

Про це заявив у п'ятницю під час прямого включення Вашингтон-Київ віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"У нас на сьогодні готується до відкриття – маю надію, до 10 листопада – два нових КПВВ у населених пунктах Щастя й Золоте, про що була розмова в Парижі", - зазначив Резніков.

Він підкреслив, що станом на сьогодні "вже визначені місця ще чотирьох пунктів можливого розведення сил та засобів, а також близько 19-ти нових локацій щодо можливого гуманітарного розмінування".

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Проте, за словами віцепрем'єра, остаточну крапку в цих питаннях не поставлено. "Процес Мінська дещо заблокований через позицію Російської Федерації та їхніх "проксі", які представляють окупаційні режими в Донецьку і Луганську", - зазначив віцепрем'єр.

У цьому контексті він підкреслив, що так звані представники ОРДЛО насправді є громадянами Російської Федерації. "Про це ми повідомили світ, маючи відповідні докази… Ми сприймаємо їх як членів російської делегації", - зауважив Резніков.

Міністр підкреслив: "Україна не повинна чекати, коли з'явиться "добра воля" в Кремлі, ми маємо рухатися у власному форматі, будуючи свій, власний, ландшафт".

КПВВ "Золоте", єдиний автомобільний пункт перетину лінії розмежування у Луганській області, закрили в 2016 році. Нині в Луганській області відкритий лише один КПВВ у Станиці Луганській.

Фото: Аліна Комарова, Генеральний штаб ЗСУ