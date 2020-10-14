ОБСЄ зафіксувала бойовиків на ділянках розведення у Станиці Луганській та Петрівському

СММ ОБСЄ зафіксувала присутність бойовиків російських збройних формувань на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської та Петрівському.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 244/2020 Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні від 13 жовтня 2020 року.

"Увечері 11 жовтня в межах ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ дальнього радіуса дії зафіксував 1 особу на колишній позиції збройних формувань поблизу східного краю ділянки розведення, приблизно за 1,4 км на північ від її південно-східного кута", - йдеться у звіті.

Крім того, 12 жовтня СММ ОБСЄ виявила неподалік блокпосту російських збройних формувань на південь від ділянки розведення спостерігачі 6 бойовиків з нарукавними пов’язками з написом "СЦКК", "двоє з яких пройшли углиб ділянки приблизно на 350 м на північ від її південного краю та повернулися назад".

Того ж дня на блокпості російських збройних формувань на південному краю ділянки розведення спостерігачі бачили, як 4 особи з металошукачами та 2 члени збройних формувань РФ (з нарукавними пов’язками з написом "СЦКК"), пройшли на ділянку розведення разом із приблизно 10 робітниками дорожньо-ремонтної служби.

"Увечері 10 жовтня в межах ділянки розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) БПЛА СММ дальнього радіуса дії зафіксував 2 осіб на колишній позиції збройних формувань поблизу південно-східного кута ділянки", - повідомили також в Місії ОБСЄ.