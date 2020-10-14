ОБСЄ виявила в ОРЛО 24 одиниці озброєння, розміщених з порушенням Мінська

ОБСЄ виявила в ОРЛО 24 одиниці озброєння, розміщених з порушенням Мінська

Укрінформ
Безпілотник дальнього радіуса дії СММ ОБСЄ зафіксував 10 жовтня на окупованій Луганщині 24 одиниці озброєння, розміщені за межами виділених місць зберігання озброєння.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 244/2020 Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні від 13 жовтня 2020 року.

"10 жовтня БПЛА СММ дальнього радіуса дії зафіксував 24 одиниці озброєння, розміщені за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння (зокрема 7 танків) на військовому об’єкті в н. п. Хрустальний (непідконтрольний урядові, 54 км на південний захід від Луганська)", - йдеться у звіті.

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Згідно з ним, мова йде про 7 танків Т-64, 9 буксированих гаубиць (ймовірно, 2А65 "Мста-Б", 152 мм) та 8 буксирована гаубиця (2A36 "Гіацинт-Б", 152 мм) на території об’єкта поблизу житлового району в н.п. Хрустальний.

Як раніше повідомляло агентство, ОБСЄ зафіксувала за минулу добу 15 порушень перемир’я на Донбасі.

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