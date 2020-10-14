ОБСЄ виявила в ОРЛО 24 одиниці озброєння, розміщених з порушенням Мінська

Безпілотник дальнього радіуса дії СММ ОБСЄ зафіксував 10 жовтня на окупованій Луганщині 24 одиниці озброєння, розміщені за межами виділених місць зберігання озброєння.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 244/2020 Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні від 13 жовтня 2020 року.

"10 жовтня БПЛА СММ дальнього радіуса дії зафіксував 24 одиниці озброєння, розміщені за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння (зокрема 7 танків) на військовому об’єкті в н. п. Хрустальний (непідконтрольний урядові, 54 км на південний захід від Луганська)", - йдеться у звіті.

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Згідно з ним, мова йде про 7 танків Т-64, 9 буксированих гаубиць (ймовірно, 2А65 "Мста-Б", 152 мм) та 8 буксирована гаубиця (2A36 "Гіацинт-Б", 152 мм) на території об’єкта поблизу житлового району в н.п. Хрустальний.

Як раніше повідомляло агентство, ОБСЄ зафіксувала за минулу добу 15 порушень перемир’я на Донбасі.