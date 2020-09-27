Бойовики з пов’язками "СЦКК" досі присутні на ділянках розведення — ОБСЄ

Бойовики російських збройних формувань із нарукавними пов’язками з написом "СЦКК" минулої доби продовжували незаконно перебувати на ділянках розведення сил у Станиці Луганській, а також біля ділянки розведення в районі Золотого.

Про це повідомляється у щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні № 230/2020 від 26 вересня 2020 року, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У межах ділянки розведення в районі н.п. Станиця Луганська (підконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Луганська) спостерігачі бачили 2 членів збройних формувань (із нарукавними пов’язками з написом "СЦКК") між новим прольотом мосту біля Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська) та блокпостом збройних формувань південніше мосту", - йдеться у звіті.

Крім того, поблизу блокпоста російських збройних формувань на південь від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) команда СММ бачила 6 бойовиків із нарукавними пов’язками з написом "СЦКК", троє з яких зайшли вглиб ділянки розведення приблизно на 350 м на північ від її південного краю і повернулися назад.

Орієнтовно за 100 м на південь від південного краю ділянки розведення патруль Місії бачив 42 робітників, які за допомогою важкої будівельної техніки здійснювали роботи обабіч автошляху Т1316, зокрема засипали гравій та проводили вирівнювання поверхні, а також вели розкопувальні роботи для встановлення пластмасових труб.

"За межами ділянки розведення в районі н.п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька), перебуваючи поблизу місця розміщення камери СММ на західній околиці Петрівського, спостерігачі бачили чоловіка (вочевидь озброєного) в одязі військового типу, який йшов дорогою на схід у напрямку Петрівського з н. п. Вікторівка (непідконтрольний урядові, 42 км на південний захід від Донецька)", - повідомили в СММ.

Перебуваючи в чотирьох місцях поблизу ділянки розведення, команди Місії відзначили там спокійну ситуацію.

Як відомо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні у своїх звітах регулярно повідомляє про незаконну присутність бойовиків російських збройних формувань із нарукавними пов'язками з написом "СЦКК" на чинних ділянках розведення сил.

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У грудні 2017 року офіцери ЗС РФ в односторонньому порядку вийшли зі складу Спільного центру контролю та координації, після чого залишили Україну.

Інформації про повернення цих російських офіцерів, які перебували на Донбасі офіційно, не було. Відтоді діяла лише українська сторона СЦКК.