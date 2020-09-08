Бойовики з пов’язками "СЦКК" присутні на ділянках розведення — ОБСЄ

Бойовики російських збройних формувань із нарукавними пов’язками з написом "СЦКК" були присутні на вихідних на ділянках розведення сил у Станиці Луганській та Золотому у порушення Мінських домовленостей.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться в опублікованому в понеділок ввечері звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні № 213/2020.

"5 та 6 вересня в межах ділянки розведення в районі н. п. Станиця Луганська (підконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Луганська) спостерігачі бачили членів збройних формувань (із нарукавними пов’язками з написом "СЦКК") на південному краю нового прольоту мосту біля Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська)", - йдеться у звіті.

Крім того, упродовж суботи на неділі поблизу блокпосту бойовиків південніше ділянки розведення в районі н.п. Золоте спостерігачі ОБСЄ також бачили членів російських збройних формувань із нарукавними пов’язками з написом "СЦКК". При цьому, деякі з них зайшли вглиб ділянки розведення до місця приблизно за 350 метрів на північ від її південного краю, а потім повернулися.

Як відомо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні у своїх звітах регулярно повідомляє про незаконну присутність бойовиків російських збройних формувань із нарукавними пов'язками з написом "СЦКК" на чинних ділянках розведення сил.

У грудні 2017 року офіцери ЗС РФ в односторонньому порядку вийшли зі складу Спільного центру контролю та координації, після чого залишили Україну.

Інформації про повернення цих російських офіцерів, які перебували на Донбасі офіційно, не було. Відтоді діяла лише українська сторона СЦКК.

Українська делегація в ОБСЄ неодноразово заявляла, що поява чоловіків у військовій формі з пов'язками з написами "СЦКК" на непідконтрольних територіях є грубою спробою легітимізувати російську військову присутність у зоні розмежування.