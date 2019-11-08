Держдеп може ліквідувати посаду спецпредставника США в Україні — Foreign Policy

Державний департамент може ліквідувати посаду спеціального представника США в Україні, яку раніше обіймав Курт Волкер.

Про це повідомляє Foreign Policy з посиланням на колишніх і нинішніх американських чиновників.

“Посада спецпредставника США в Україні, яку раніше обіймав Курт Волкер, буде ймовірно взагалі ліквідована”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє видання, посадові обов'язки будуть передані іншим чиновникам Держдепу, до роботи яких, зокрема, належать питання щодо України.

За словами співрозмовників, цю посаду можуть ліквідувати через те, що адміністрації президента США Дональда Трампа буде дуже важко знайти когось, хто її обійматиме "через її непросту роль".

Так, попередніх спецпредставників США в Україні викликають для свідчень у Конгрес в процесі про імпічмент президенту США, їхня кар'єра зазнає великої шкоди та посада несе значні репутаційні ризики для дипломатів.

Зазначається, що з того часу, коли Волкер подав у відставку наприкінці вересня, посада спецпредставника Держдепу з питань України досі залишається вакантною.