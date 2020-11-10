Україні доведеться імпортувати робочу силу з країн третього світу - постпред при ООН

Україні доведеться імпортувати робочу силу з країн третього світу, а відтак частина зусиль культурної дипломатії має бути зосереджена на цих країнах.

Про це заявив постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця у виступі на Міжнародному онлайнфорумі культурної дипломатії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я переконаний, що Україна буде вимушена, на превеликий жаль, іти по тих самих стопах, по яких пройшли всі європейські країни, коли мова йшла про економічний розвиток і економічне зростання, а саме: як би ми не покращували соціальні умови і не підвищували зарплати в Україні, нам доведеться імпортувати робочу силу. Для того щоб імпортувати робочу силу, нам потрібно створювати в Україні сприятливе культурне середовище, яке буде з повагою ставитися до іноземних чужинських культур і традицій, а з цим у нас велика проблема. Тому я вважаю, що частина української культурної дипломатії має бути зосереджена не тільки на потребах голосування в Генеральній Асамблеї, а також на тому, щоб у нас було постійне економічне зростання, і на тих країнах третього світу, з яких, на жаль, нам доведеться імпортувати робочу силу", - сказав Кислиця.

На його думку, інструментами такої культурної дипломатії можуть бути не лише якісь окремі спеціалізовані проєкти в цих країнах, а й освіта іноземних студентів в українських вишах.

"Освіта і перебування в Україні під час навчання можне стати тим культурним або шоком, або приємним досвідом, який люди потім з собою везуть по світу. На жаль, мені здається, що останніми роками, попри зусилля Міністерства освіти, освіта іноземних студентів в Україні стала комерційним проєктом, і ВНЗ, на жаль приділють більше уваги тому, чи вчасно сплачують студенти за освіту, аніж культурній роботі", - констатував постпред України при ООН.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на відкритті Міжнародного онлайнфоруму культурної дипломатії заявив, що українські дипломати та вітчизняні бізнесмени зацікавлені у виході на ринки певних країн, і мають стати найкращими союзниками у просуванні України у світі методами культурної дипломатії.